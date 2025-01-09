Trump, Netanyahu'nun savaş politikasını eleştiren video paylaştı: "Takıntılı biri"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilirlik Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu'daki politikasını eleştirdiği bir video paylaştı.

Trump'ın paylaştığı videoda, Sachs'ın, 2003'teki Irak işgalinin sebeplerine dair değerlendirmelerde bulunduğu görülüyor.

Sachs, "Bu savaş nereden çıktı? Biliyor musunuz? Bu oldukça şaşırtıcı. O savaş aslında Netanyahu'dan kaynaklandı" diyerek, Netanyahu'yu ABD'nin dış politikasını yönlendirmek ve Orta Doğu'da "sonu gelmeyen savaşlara" yol açmakla itham etti.

"Netanyahu, 1995'ten beri Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun bunları destekleyen Irak, Suriye ve İran gibi hükümetleri devirmek olduğunu düşünüyordu" diyen Sachs, "Bizi sonsuz savaşlara sürükledi ve ABD siyasetindeki etkisi sayesinde hep istediğini elde etti, ancak 2003'teki o savaş tamamen sahtedir" şeklinde konuştu.

Sachs, Netanyahu'ya ağır hakaret ederek, "Netanyahu takıntılı biri, bugün bile İran'la savaşa girmemiz için çabalıyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın paylaşımı, ABD-İsrail ilişkilerindeki yeni döneme dair tartışmaları alevlendirdi.