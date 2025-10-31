Trump nükleer silah testleri konusunda ısrarcı

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silah testlerine yeniden başlayacaklarını belirterek, "Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız" dedi.

Trump, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD'nin yeniden nükleer silah testlerine başlayacağına dair konuştu.

ABD Başkanı, nükleer silah testlerinden kastının "yer altında nükleer ateşleme testleri" olup olmadığı sorusuna açık bir yanıt vermekten kaçınırken, "Çok yakında öğreneceksiniz ama bazı testler yapacağız" dedi.

Nükleer testleri yapmak istediklerini ifade eden Trump, "Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum. Diğer ülkeler de yapıyor ve diğer ülkeler yapıyorsa biz de yaparız" dedi.