Trump onayladı: ABD, Suudi Arabistan'a F-35 satacak

Beyaz Saray, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve savunma ortaklığının detaylarını açıkladı. Söz konusu anlaşmaya göre ABD Başkanı Trump, gelecekteki F-35 teslimatlarını da içeren büyük bir savunma satış paketini onayladı.

Kaynak: AA
Fotoğraf: Depophotos

ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iki ülke arasındaki bir dizi önemli anlaşmayı tamamladığı bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve savunma ortaklığının detayları paylaşıldı. Açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan arasında sivil nükleer enerji işbirliği müzakerelerinin tamamlanmasına ilişkin ortak bildirinin imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Trump ve Muhammed bin Selman'ın ABD-Suudi Arabistan Stratejik Savunma Anlaşması'nı imzaladığı da belirtilerek, Trump'ın gelecekteki F-35 teslimatlarını da içeren büyük bir savunma satış paketi onayladığı ve Suudi Arabistan'ın yaklaşık 300 Amerikan tankı satın almasına yönelik anlaşmayı sağladığı aktarıldı.

Trump Suudi Arabistan’ın yeni statüsünü açıkladı
