Trump: Önümüzdeki günlerde ABD ordusunun şan üstüne şan katacağına güveniyorum

ABD Başkanı Donald Trump, bir video mesajı yayımladı ve "Önümüzdeki günlerde ve gelecek her nesilde, ABD Ordusunun şan üstüne şan katacağına her zamankinden daha çok güveniyorum" dedi.

Truth Social'dan video mesajı yayımlayan ABD Başkanı Trump şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde ve gelecek her nesilde, ABD Ordusunun şan üstüne şan katacağına her zamankinden daha çok güveniyorumTükenmez bir cesaret toplayacaksınız. ABD topraklarının her santimini koruyacaksınız ve Amerika'yı dünyanın sonuna kadar savunacaksınız!"

Videoda ABD ordusuna ait görüntüler yer alıyor.