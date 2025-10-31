Trump, Orban'ın "Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan muafiyet" talebini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan muafiyet" talebini reddettiğini duyurdu.

Trump, Macaristan Başbakanı Orban'ın, Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarından muafiyet talep etmesine ilişkin bir soruya, "O, muafiyet talep etti. Biz muafiyet vermedik. Kendisi benim dostumdur" şeklinde yanıt verdi.