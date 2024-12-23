Trump Panama Kanalı’na göz dikti

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlayarak, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda “ABD'ye geri verilmesini” talep edeceklerini söyledi. Trump, Panama Kanalı'nı “ABD için hayati bir ulusal varlık” olarak nitelendirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Panama Kanalı'nın ABD ticaretinde önemli yeri olduğunu vurguladı. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini “hata” olarak tanımlayan Trump, kanalın “başkalarının yararına değil” iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetti.

‘ÜLKEMİZE YÖNELİK SOYGUN’

Trump, Panama'nın, kanalın kullanımı için fahiş ücret talep ettiğini savunarak, “Ülkemize yönelik tam anlamıyla soygun, derhal sona ermelidir” ifadesini kullandı. Kanal'ın “yanlış ellere geçmesine izin vermeyeceklerini” aktaran Trump, inşasının ABD için "maliyetli" olduğunu ve 38 bin ABD'linin sıtma benzeri bir hastalık nedeniyle kanalın yapımı sırasında öldüğünü iddia etti.

Panama’da ABD’nin kışkırttığı etnik gruplar, 1903 yılında Kolombiya’ya isyan ederek bağımsızlığını ilan etti. Fransa’nın başladığı Panama Kanalı’nın yapımını devralan ABD, 1914 yılında kanalı tamamladı.

Trump daha önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan “Vali” diye bahsetmiş ve Kanada'nın, ABD'nin “51’inci eyaleti olmasını” önermişti. Trump başkanlık görevine başladığında Kanada, Meksika ve Çin’e yüksek gümrük vergileri uygulayacağını belirtiyor.