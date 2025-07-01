Trump parfüm çıkardı: 249 dolardan satışa sunuldu

ABD Başkanı Donald Trump parfüm çıkardığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından parfüm çıkardığını duyurdu. Trump paylaşımında, “Trump parfümleri geldi. Adları ‘Victory 45-47’ çünkü tamamen kazanmak, güç ve başarı ile ilgili. Erkekler ve kadınlar için mevcut. Kendinize bir şişe alın, sevdiklerinizi de unutmayın. Keyfini çıkarın, eğlenin ve kazanmaya devam edin!” ifadelerini kullandı.

FİYATI 249 DOLAR

Paylaşımda Trump’ın parfümü satın almak isteyenleri yönelttiği bağlantıya göre, parfümlerin fiyatı 249 dolar.

Ayrıca parfümün ürün detayları kısmında, parfümlerin numaralandırılmış ve sınırlı sayıda olduğu bilgisi yer alıyor.

Parfüm şişesinin kapak kısmında, Trump’ın boydan heykeli yer alıyor, şişe kısmında kendi imzası bulunuyor.

Parfüm şişesinin kadınlar için ‘rose-altın‘, erkekler için ise ‘altın‘ olarak üretildiği belirtiliyor.