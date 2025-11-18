Trump: Prens Selman'ın Kaşıkçı'dan haberi yoktu

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de öldürülen Suudi kökenli gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair açıklama yaptı. Trump yaptığı açıklamada Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın bu olaydan haberdar olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post muhabirinin Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesine dair sorduğu soruya "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın bundan haberi yoktu" dedi.

Muhammed Bin Selman, 2 Ekim 2018 Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi olayının sorulması üzerine, “Gazeteci olarak, birinin hiçbir sebep olmaksızın hayatını kaybetmesini duymak acı verici ve bu bizim için Suudi Arabistan'da çok acı verici. Soruşturmada tüm doğru adımları attık. Bu çok acı verici ve büyük bir hata” dedi.

Trump ise konuya ilişkin, Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden “hiçbir şey bilmediğini” iddia etti.

Ancak ABD’nin İstihbarat Direktörlüğü’nün (ODNI) yayınlanan raporunda ABD istihbaratı, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Kaşıkçı cinayetini onayladığını tespit ettiği belirtilmişti. Seman ise operasyonu emrettiğini reddetmiş ancak krallığın fiili hükümdarı olarak sorumluluğunu kabul etmişti.

TRUMP: SELMAN, KAŞIKÇI CİNAYETİ KONUSUNDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORDU

ABD merkezli ABC News’tan bir muhabirin bu raporu hatırlatması ve “Amerikan halkının Selman'a neden güvenmesi gerektiğini” üzerine Trump, ABC News'i sahte haber yapmakla suçladı ve şöyle konuştu:

“Son derece tartışmalı birinden bahsediyorsunuz. Birçok insan, bahsettiğiniz o beyefendiyi (Kaşıkçı’yı) sevmiyordu. Onu sevseniz de sevmeseniz de, olan oldu. Ama o (Selman), bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Konuyu burada kapatabiliriz. Böyle bir soru sorarak konuğumuzu utandırmanıza gerek yok.”