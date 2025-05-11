Trump: "Putin ateşkes değil, 'kan banyosu'nun sonunu müzakere etmek istiyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak "doğrudan görüşmelere" davet etmesinin ardından ABD Başkanı Doland Trump, açıklama yaptı. Trump, "Ukrayna bunu HEMEN kabul etmeli" dedi.

Truth Social'dan açıklama yapan ABD Başkanı, "Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor" dedi.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir Ateşkes Anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek KAN BANYOSUNUN olası bir sonunu müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu HEMEN kabul etmeli. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını belirleyebilecekler ve eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD her şeyin nerede olduğunu bilecek ve buna göre ilerleyebilecek! Ukrayna'nın, Amerika Birleşik Devletleri olmadan kazanılamayacak (yakından bile yakın değil!) II. Dünya Savaşı'nın Zaferini kutlamakla çok meşgul olan Putin ile bir anlaşma yapacağından şüphe etmeye başlıyorum. TOPLANTIYI HEMEN YAPIN!!!"

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderlerin Moskova'ya 30 günlük ateşkesi kabul etme çağrısının ardından, Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak "doğrudan görüşmelere" davet etmişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtmiş ve Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.