Trump: Putin en kısa zamanda benimle görüşmek istiyor

DONALD Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek istediğini belirterek, “Putin en kısa zamanda benimle görüşmek istediğini söyledi” dedi.

ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, Arizona'da düzenlenen bir programda dış politika konusunda yapacaklarıyla ilgili konuştu.

Trump, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Putin, en kısa zamanda benimle görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz fakat bu savaşı bitirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşta milyonlarca askerin hayatını kaybettiğini bildiren Trump, kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşının hiç başlamayacağını söyledi.