Trump, Putin ile görüşme konusunu değerlendirdi: "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum"

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakın bir zamanda zirve gerçekleşmesi beklenmediğini söyledi. Trump, Putin ile Budapeşte'de görüşme planı olduğunu açıklamıştı.

Dünya
  • 22.10.2025 00:37
AA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum" yanıtını verdi.

ABD Başkanı, sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima ederek, "Henüz bir karar vermedik" dedi.

