Trump, Putin ile görüştü: Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes için müzakerelere başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından, "Rusya ve Ukrayna derhal bir ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sona erdirilmesi için müzakerelere başlayacaktır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin "çok iyi geçtiğini" belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin hemen başlayacağını duyurdu. Trump, görüşme hakkında Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığım iki saatlik görüşmeyi az önce tamamladım. Çok iyi geçtiğine inanıyorum. Rusya ve Ukrayna derhal bir ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sona erdirilmesi için müzakerelere başlayacaktır. Bunun koşulları iki taraf arasında müzakere edilecek, zira taraflar müzakerenin başka hiç kimsenin bilmediği ayrıntılarını biliyorlar. Konuşmanın tonu ve ruhu mükemmeldi. Eğer öyle olmasaydı, bunu daha sonra değil şimdi söylerdim. Rusya, bu feci 'kan banyosu' sona erdiğinde ABD ile büyük ölçekli ticaret yapmak istiyor ve ben de buna katılıyorum. Rusya'nın büyük miktarda istihdam ve zenginlik yaratması için muazzam bir fırsat var. Potansiyeli sınırsız. Aynı şekilde Ukrayna da ülkesini yeniden inşa etme sürecinde ticaretten büyük fayda sağlayabilir. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler derhal başlayacaktır. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ı, Devlet Başkanı Putin ile yaptığım görüşmenin hemen ardından benimle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi sırasında bu konuda bilgilendirdim. Papa tarafından temsil edilen Vatikan, müzakerelere ev sahipliği yapmakla yakından ilgileneceğini ifade etti. Süreç başlasın!"

PUTİN: TRUMP, TUTUMUNU ORTAYA KOYDU

Trump'la görüşmesinin son derece bilgilendirici ve açık şekilde gerçekleştiğine işaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bunun da oldukça faydalı olduğunu ifade etti.

ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik verdiği destekten ötürü Trump'a teşekkür ettiğini belirten Putin, "ABD Başkanı Trump, çatışmaların sona ermesi ve ateşkes konusundaki tutumunu ortaya koydu. Ben de Rusya'nın Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesinden yana olduğumuzu aktardım." diye konuştu.

Putin, "Ukrayna tarafı ile çözüm ilkeleri, olası barış anlaşmasının sağlanmasıyla ilgili süre ve uygun anlaşmalara varılması halinde belirli süreliğine olası bir ateşkes gibi bir dizi pozisyonlarının belirlenmesi hususunda memorandum üzerinde çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı. Putin, "İstanbul'da (Ukrayna ile) temasların yeniden başlaması, tarafların genel olarak doğru yolda olduğunu gösteriyor." dedi.

Putin, şunları kaydetti:

"Trump ile görüşme yapıcıydı ve görüşmeyi çok kıymetli buluyorum. Rusya ve Ukrayna'nın barış için azami istek göstermesi ve her iki taraf için uygun olacak uzlaşıya varması gerekiyor. Aynı zamanda Rusya'nın tutumunun genel olarak açık olduğunu belirtmek isterim. Bizim için en önemli şey, bu krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaktır."

ZELENSKİ: KİMSE ASKERLERİMİZİ TOPRAKLARIMIZDAN ÇEKMEYECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Kiev'de düzenlediği basın toplantısında değerlendirme yaptı. Henüz memorandum hakkında ayrıntılı bir bilginin ortada olmadığına dikkati çeken Zelenskiy, olası memorandumun ateşkes maddesi de içermesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında, "Anladığım kadarıyla onlar (ABD) Putin'le, Rus tarafıyla, ikili formatta uygun bir memorandumun olabileceğini görüştü, bu da savaşın sonunu getirecek bir haritaya, yani bir anlaşmaya yol açabilir." ifadelerine yer veren Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, tüm veya her iki ülke tarafından desteklenecek ve aynı zamanda ateşkesi de içeren bir memorandum olabilir. Şimdilik ben bunu tam bilmiyorum. Her halükarda, Rusya bir muhtıra önerirse ve bunun bir sır olmayacağını düşünürsem, bu bilgi her zaman kamusal alanda olacak."

Zelenskiy, söz konusu memorandumla ilgili Rusya'dan bir bilgi alındıktan sonra Ukrayna'nın da kendi görüşlerini formüle edebileceğini belirtti. Zelenskiy konuşmasında, savaşı bitirmek yönünde yapılacak görüşmelerde ülkesinin toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kimse askerlerimizi topraklarımızdan çekmeyecek. Bu benim anayasal görevim. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ordumuzun görevidir. Evet, şu anda böylesine büyük bir ülkenin saldırganlığı nedeniyle geçici olarak işgal edilmiş topraklar var. Bu anlaşılabilir. Ancak ültimatom yok ve kimse toprağını, topraklarını, halkını, evlerini teslim etmeyecek."​​​​​​​