Trump, Putin ile "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile muhtemel görüşmesine ilişkin açıklama yaptı ve Suudi Arabistan'ı işaret etti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

ABD Başkanı, hem Putin hem de Zelenski ile yüz yüze görüşeceklerini kaydederek "Aslında onun (Putin'in) buraya gelmesini bekliyoruz, ben de oraya gideceğim ama muhtemelen Suudi Arabistan'da da bir araya geleceğiz. İlk kez Suudi Arabistan'da bir araya geleceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız. Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. İlk buluşma olarak muhtemelen Suudi Arabistan'da buluşacağız" ifadelerini kullandı.

"Devlet Başkanı Putin de Devlet Başkanı Zelenski de barış istiyor. Ben de barış istiyorum. İnsanların öldürülmesini durdurmak istiyorum" diye konuşan Trump, bu konuda sıkı bir diplomatik süreç içinde olacaklarını vurguladı.

Putin ile yaptığı görüşmeyi iyi bir sohbet olarak nitelendiren Trump, görüşmenin bir saatten fazla sürdüğünü belirtti. Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin pratik olduğunu düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Trump, Putin’in savaşın bitmesini ve altı ay sonra tekrar savaşa dönülmemesini istediğini belirterek Ukrayna’nın barış yapmak zorunda olduğunu dile getirdi.