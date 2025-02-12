Trump, Putin'in ardından Zelenski'yle telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi trafiğine başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Trump, Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenski görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerinin barışı en çok isteyen taraf olduğunu belirterek, "Donald Trump ile barışa ulaşmanın yollarıyla ilgili ve heyetler arası çalışmaya hazır olup olmadığımıza, İHA ve modern silahlar ve teknolojik yeteneklerimizin üretimine dair uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Başkan Trump'a ortak çalışmalarımıza olan ilgisi nedeniyle minnettarım. Ukrayna barışı herkesten daha çok istiyor. Rusya'nın saldırganlığını durdurmak, güvenilir, kalıcı bir barışı garanti altına almak için ABD ile ortak adımlar belirliyoruz" dedi.

Zelenski, ayrıca Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümüne dair istişareleri sürdüreceklerini belirtti.

Zelenski, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında kendisi ile bilgi paylaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ukrayna herkesten çok barış istiyor. Rusya'nın saldırılarını durdurmak, güvenilir ve kalıcı barışı garanti altına almak için ABD ile ortak adımlarımızı belirliyoruz. Başkan Trump'ın dediği gibi, yapalım bunu."

Zelenski, Trump ile gelecekte yapılacak görüşmeler hakkında da anlaştıklarını belirterek, telefon görüşmesi sırasında ayrıca güvenlik, ekonomi ve yer altı kaynakları alanındaki ortaklık belgesinin hazırlık sürecini konuştuklarını kaydetti.