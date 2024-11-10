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Trump, Putin'le görüşmesinde gerginliği düşürme çağrısı yaptı

The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ile Putin, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

Dünya
  • 10.11.2024 23:44
  • Giriş: 10.11.2024 23:44
  • Güncelleme: 10.11.2024 23:46
Kaynak: AA
Trump, Putin'le görüşmesinde gerginliği düşürme çağrısı yaptı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi.

The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.

Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti.

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