Trump: Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradığını ancak henüz "ilişkilerini kesmediğini" ifade etti.

BBC'ye konuşan Trump, gündemdeki uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin ile ilişkisini bitirip bitirmediğinin sorulması üzerine Trump, "Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradım ama ilişkimi bitirmedim. Ancak ona yönelik bir hayal kırıklığım var" dedi.

Trump, Rusya ile Ukrayna konusunda anlaşma yapılması ihtimalinin şimdiye kadar 4 kez masaya geldiğini aktardı.

Putin'i savaşı durdurmaya nasıl ikna edeceği sorulduğunda ise Trump, "Bunun üzerinde çalışıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

NATO MESAJI

Trump'a, daha önce NATO'yla ilgili "modası geçmiş" nitelemesinde bulunduğu hatırladığında, "Hayır. Bence NATO artık bunun tam tersi haline geliyor" dedi.

NATO'nun "artık kendi faturalarını ödediğini" ifade eden Trump, hala kolektif savunmaya inandığını çünkü bunun küçük ülkelerin büyük ülkelere karşı kendilerini savunabilmeleri anlamına geldiğini belirtti.

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le ilgili "Liberal olmasına rağmen Başbakanı çok seviyorum" ifadesini kullandı.

Londra yönetimi ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasıyla ilgili olumlu konuşan Trump, İngiltere ile "özel bir bağı olduğunu" vurguladı.

Öte yandan Trump, ABD'nin Kanada ile müzakere halinde olduğunu ve bunun iyi sonuçlanacağını umduğunu dile getirdi.