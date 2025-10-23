Trump-Putin zirvesi askıda, harcanacak boş vakit yok

Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Lideri Vladimir Putin arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılması beklenen özel zirvenin" askıya alındığı kaydedildi. Trump geçen hafta verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Putin ile iki hafta içinde Macaristan’da bir araya geleceğini açıklasa da Beyaz Saray, zirvenin gündemde olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada "yakın gelecekte Trump-Putin görüşmesinin gerçekleşmesi ile ilgili olarak bir plan olmadığı" belirtildi.

UKRAYNA ANLAŞMAZLIĞI

Mararda, Washington-Moskova hattında Ukrayna’da çatışmaların sona erdirilmesi şartlarında uzlaşı sağlanamaması ve Avrupa’dan Putin’in şartlarına yükselen itirazların etkili olduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un zirveye hazırlık için Pazartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rusya’nın Trump’ın "Rus ve Ukrayna ordularının mevcut konumlarını muhafaza ederek cephe hattında savaşı sonlandırma" önerisini kabul etmediği kaydedildi.

BOŞ ZAMANLARI YOK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında yapılması planlanan zirveye ilişkin çok sayıda söylenti yayıldığını belirterek "Ne Putin ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor. Etkili bir zirve için hazırlık gerekir" dedi. Moskova’da gazetecilere konuşan Peskov, Budapeşte’de yapılması planlanan zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirveyi hem Rusya hem de ABD’nin talep ettiğini kaydeden Peskov, "Ukrayna konusundaki süreç duraksamaya girdi. Mevcut duraksama da en üst düzeyde yetkililerin müdahalesini gerektiriyor. Ancak bu müdahalenin iyi hazırlanması gerekiyor" diye konuştu. Budapeşte’de planlanan zirveye ilişkin duyurabilecekleri yeni bir gelişmenin bulunmadığını vurgulayan Peskov, "Toplantı hakkındaki bilgiler birçok dedikodu ve söylenti içeriyor. Genel anlamda bunlar doğru değil" değerlendirmesini yaptı.

Trump ise Putin ile yapmayı planladığı zirvenin askıya alınması konusunda gazetecilerin kendisine Oval Ofis’te yönelttiği soruları yanıtlarken ihtiyatlı konuştu. Trump, sonuç vermeyecek bir görüşme istemediğini söyledi, "Boşa zaman kaybetmek istemiyorum. Bakalım neler olacak" dedi. Görüşmenin yapılması konusunda fikrini neden değiştirdiği sorusuna ise Trump, "Ben öyle olacağını söylemedim" diyerek açık kapı bırakan bir yanıt verdi. Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasının mümkün olduğunu söyleyen Trump, "Savaş cephesinde birçok şey oluyor. Önümüzdeki iki gün içinde ne yapacağımız konusunda sizi bilgilendireceğim" dedi.