Trump resmi ziyaret için İsrail'e geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından 4 saatten az sürecek ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.

Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

İSRAİL MECLİSİ'NE GELDİ

Trump, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasına geldi.

Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı.

Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç" mesajını yazarak imzaladı.