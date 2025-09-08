Trump: "Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden "memnun olmadığını" belirtti.

The Hill gazetesinin haberine göre, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere konuşan Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından bu yana düzenlediği en büyük hava saldırısı sonucunda dün ilk kez hükümet binasını vurmasının ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''YAŞANANLARDAN MEMNUN DEĞİLİM''

Yaşananlardan hoşnut olmadığını ifade eden Trump, "Bunun çözüleceğine inanıyorum. Bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim." dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ülkesi Rusya konusunda "kendisinden daha sert" bir lider olmadığını savunarak, savaşı sona erdirme çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik barış anlaşmalarıyla ilgili "çok ilginç görüşmeler" yapıldığını dile getiren Trump, bu kapsamda Avrupalı liderlerin bu hafta başkent Washington'a geleceğini kaydetti.

''ÇOK YAKINDA BİR ANLAŞMA UMUYORUM''

Öte yandan, Trump, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki duruma da değinerek, "Çok yakında bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Bu, Orta Doğu için, İsrail için, herkes için çözmek istediğimiz bir sorun." diye konuştu.