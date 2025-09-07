Giriş / Abone Ol
Trump, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

Dünya
  • 07.09.2025 21:52
  • Giriş: 07.09.2025 21:52
  • Güncelleme: 07.09.2025 21:53
Kaynak: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'da bir muhabirin Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet, hazırım" yanıtını verdi.

Trump, Rusya’yı defalarca yeni yaptırımlarla tehdit etmiş ancak Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler devam ederken yaptırımları ertelemişti.

