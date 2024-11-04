Trump, salıncak eyaletlerin tamamında rakibi Harris'in "önünde" olduğunu savundu

ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump, seçimin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerin hepsinde rakibi Demokrat aday Kamala Harris'in "önünde" gittiğini, galibin seçim gecesi belli olacağını söyledi.

Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin 60. başkanının belirleneceği yarınki seçimle ilgili Trump, "Sanırım kaybedebilirsiniz. Yani, böyle şeyler olur değil mi?" diye konuştu.

Donald Trump, salıncak eyaletlerde, rakibi Harris'in önünde olduğunu iddia ederek, seçim gününün ilginç geçeceğini belirtti.

Cumhuriyetçi aday Trump, galibin seçim gecesi belli olacağını ve seçim sonuçlarına ilişkin konuşmasını da "doğru zamanda" yapacağını dile getirdi.