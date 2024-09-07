Trump seçilmeden Elon Musk'ı göreve atadı

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ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump Kasım ayında yapılacak seçimleri kazanırsa hükümet harcamalarını denetleyecek yeni bir kurumun başına milyarder iş insanı Elon Musk'ı getireceğini açıkladı.

New York Ekonomi Kulübü toplantısında konuşan Trump, "sahtekârlığı ve gereksiz ödemeleri önlemeye yönelik" komisyonun altı ay içinde bir eylem planı oluşturacağını, bu yolla "trilyonlarca dolar" tasarruf edilebileceğini söyledi.

"Bu şekilde devam edemeyiz" diyen Trump, Trump, "Elon çok meşgul değil, bunu yapacak zamanı var" şeklinde konuştu.

Musk da Trump'ın açıklamalarının yer aldığı videoyu kendi sosyal medya sitesi X'te "Buna kesinlikle ihtiyaç var" notuyla paylaştı. Musk ayrıca, "Amerika'ya hizmet etmek için sabırsızlanıyorum. Maaş veya unvana gerek yok" diye yazdı.