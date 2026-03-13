Trump, "sırada Küba var" demişti: Savaş yetkileri tasarısı kongreye sunuldu

ABD'de Demokratlar, Washington yönetiminin Kongre onayı olmadan Küba'ya askeri operasyon düzenlemesini engellemeyi amaçlayan "savaş yetkileri" tasarısını sundu.

Demokrat senatörler Tim Kaine, Ruben Gallego ve Adam Schiff tarafından Kongreye sunulan tasarının ay sonunda oylanması bekleniyor.

"SAVAŞ YANLILARININ KUKLASI"

Kaine, yaptığı açıklamada, anayasa uyarınca yalnızca Kongrenin savaş ilan etme yetkisinin olduğunu vurgulayarak, "Ancak o (Başkan Donald Trump) ABD ordusunun bir saray muhafızı olduğu inancıyla hareket ederek, Kongrenin onayı olmadan veya ABD halkına eylemlerine dair herhangi bir açıklama yapmadan Karayipler, Venezuela ve İran'a askeri harekat talimatı veriyor" ifadesini kullandı.

Gallego da Trump'ın "Önce Amerika" politikasıyla seçim kampanyası yürüttüğünü ancak "partisindeki savaş yanlılarının kuklası" haline geldiğini belirtti.

Trump, bir süredir ekonomik yaptırımları artırdığı Küba'nın "çok yakında düşeceğini" söylemişti.

SAVAŞ YETKİLERİ YASASI

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, Başkan'ın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

TRUMP'TAN AÇIK TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırgan dış politika söylemlerinin son dönemde Küba’ya yönelik açık tehditlere dönüştüğü de dikkat çekiyor. Trump, İran’a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamalarda İran’daki sürecin ardından hedefin Küba olabileceğini dile getirerek Havana yönetimini doğrudan hedef aldı. Beyaz Saray’da Inter Miami futbol takımını ağırladığı sırada konuşan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Küba’ya yönelik baskı politikasını övdü ve “Önce şu işi [İran] bitirelim, ardından Küba meselesi var” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Küba yönetimine yönelik ekonomik baskının artırılacağını söyledi. Washington yönetiminin Venezuela’daki gelişmelerin ardından Küba’nın en önemli petrol kaynaklarından biri olan Venezuela’dan yapılan sevkiyatları da kısıtladığı belirtilirken, bu adımların ada ülkesinde enerji ve yakıt krizini derinleştirdiği değerlendiriliyor.

Halihazırda Ortadoğu'da İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarını sürdüren ABD, geçtiğimiz aylarda Venezuela'ya yönelik bir saldırı gerçekleştirmiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ise esir almıştı.