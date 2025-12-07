Trump son tarih olarak 2027’yi gösterdi: Savaş ittifakında çatlak büyüyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD’nin dış politika ve güvenliğinin merkezine “Önce Amerika” anlayışını oturtan Başkan Donald Trump yönetimi ile Avrupa arasında soğuk rüzgârlar daha sert esmeye başladı.

Avrupalılara ültimatom veren Trump yönetimi, 2027'ye kadar NATO'daki savunma ve planlama sorumluluklarının büyük bir bölümünü devretmek istediğini iletti. Washington, ABD’nin ittifakın savunma mekanizmalarına katılmayı durdurabileceği uyarısı yaparken Avrupa başkentlerinden tepki geldi.

2027 SON TARİH

Reuters’ın haberine göre ABD’nin ilk kez tarih verdiği “NATO’dan çekilme” gündemi, bu hafta Washington’da Pentagon yetkilileri ile Avrupalı delegasyonlar arasındaki toplantıda açık biçimde dile getirildi. Amerikalı yetkililer, Avrupalı muhataplarına Trump yönetiminin Avrupa'nın savunma kapasitesini artırmak için attığı adımlardan memnun olmadığını iletti.

Avrupalıların, ittifakın konvansiyonel savunma yetkinliğini üstlenmek için 2027 yılına kadar gerekli adımlar atmaması halinde, ABD'nin NATO savunma koordinasyon mekanizmalarına katılmayı durdurabileceği mesajı verildi.

YÜZDE 5 KABUL EDİLMİŞTİ

Trump yönetimi, uzun süredir Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini savunuyor. Trump, 2024 seçim kampanyasında Avrupa müttefiklerini sık sık eleştirmiş, hatta savunma harcaması kriterlerini karşılamayan ülkelerin Rusya tarafından hedef alınabileceğini söylemişti. Müttefiklerini yeterine harcama yapmamakla suçlayan Trump, Avrupa’nın güvenliğini ABD’nin sırtından sağladığını belirtiyordu. Avrupalı üyeler, Lahey’deki NATO zirvesinde savunma harcamalarının 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılmasını kabul etmişti.

‘GERÇEKÇİ DEĞİL’

“Rus tehdidine” karşı savaş hazırlıkları süren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, kolektif savunma mekanizmaları hayata geçirirken savunmadaki boşlukları kapatmak için 2030 yılını hedefliyor. Avrupa Komisyonu, mart ayında toplam 800 milyar avro tutarında kapsamlı bir Avrupa yeniden silahlanma planı sundu. Bu kapsamda ortak savunma alımları için 150 milyar avroluk kredi mekanizması üzerinde uzlaşma sağlandı.

Sovyetlere karşı ABD’nin kurucu üyelerinden olduğu NATO ile çalışma biçiminde köklü bir değişiklik anlamına gelebilecek bu yaklaşım, Atlantik’in diğer yakasında tarafında önemli soru işaretleri yarattı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, ABD'nin Avrupa'nın iki yılda kaydedeceği ilerlemenin hangi esaslara göre ölçüleceği belirsiz. Washington’ın 2027 talebi, NATO içinde köklü bir değişikliğin, hatta ittifakın işleyişinde tarihi bir kırılmanın işareti olarak değerlendirilirken, Avrupalı yetkililer bu takvimin “gerçekçi olmadığına” işaret ediyor.

ABD'nin sorumluluklarını devralmak için tek başına para ve siyasi iradenin yeterli olmadığı, istense bile Amerikan ordusunun NATO'da üstlendiği görevlerin, sorumlulukların bu kadar kısa sürede devralınmasının neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor. Avrupalı yetkililer, ittifakın savunması için gerekli ABD yapımı silah ve savunma sistemleri bugün sipariş edilse de, teslimatların ancak yıllar sonra yapıldığına işaret ediyor.

AVRUPA’YA ELEŞTİRİ

ABD’nin NATO’dan çekilme ültimatomu, Beyaz Saray’ın Avrupa’ya yönelik sert eleştirilerini içeren yeni Ulusal Güvenlik Strateji belgesinin yayımlandığı bir dönemde geldi. Küresel hegemonya hedefinden vazgeçen Trump yönetiminin yayımladığı belgede Avrupa’nın ekonomik ve siyasi kapasitesinin aşındığı belirtilerek “ABD için sürdürülebilir bir ortak olmaktan uzaklaştığı” savunuluyor.

ABD’nin “tüm dünya düzenini sırtlandığı günlerin geride kaldığı” belirtilen belgede “Avrupa’nın kendi ayakları üzerinde durabilmesi” gerektiği ifadeleri yer almıştı. Belgede “Amerikan desteği, müttefiklerin sorumluluk üstlenmesine bağlıdır” denilmişti.

Belgede, NATO ittifakının geleceğine yönelik, “en geç birkaç on yıl içinde bazı NATO üyelerinin çoğunluğunun Avrupalı olmaması oldukça olası” değerlendirmesi yapılırken NATO'nun sürekli genişleyen bir ittifak olduğu algısına son verilmesi gerektiği belirtilmişti.