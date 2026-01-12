Trump, sosyal medyada kendisini ''Venezuela Başkanı'' olarak paylaştı

Trump’ın kendisi ile yönetiminin Venezuela hakkında yaptığı çelişkili “kontrol” açıklamalarına ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD Başkanı sosyal medya üzerinden, kendisini Venezuela’nın Başkan Vekili unvanıyla gösteren bir görsel paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkesinin başkenti Karakas'tan ABD tarafından kaçırılmasının ardından ABD Başkanı Trump yönetiminin tartışmalı hamleleri devam ediyor.

ABD Başkanı, son olarak sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden kendini Venezuela Devlet Başkan Vekili olarak gösteren bir görsel paylaştı.

TRUMP'IN ‘KONTROL BENDE’ HAMLESİ

Görsel, Trump ile Dışişleri Bakanı Rubio’nun birbiriyle çelişen açıklamalarının ardından yaşanan son gelişme oldu.

Paylaşılan görsele göre, Rubio, ABD’nin baskı yoluyla Venezuela’nın yeni yönetimini “zorladıkları” şeklindeki açıklamalarına karşı Trump, Venezuela’nın kontrolünün kendisinde olduğunu gösterdi.

Öte yandan Rubio'nun ABD'nin Venezuela'nın günlük yönetimini üstlenmeye niyetli olmadığı ve yakalanan lider Nicolás Maduro'nun altlarının liderlik pozisyonlarında kalmasına izin vereceği yönündeki açıklamasıyla da doğrudan çelişki yarattı.

''VENEZUELA DEVLET BAŞKAN VEKİLİ VE ABD BAŞKANI''

11 Aralık Pazar günü Truth Social'da yayımlanan gönderide, Trump'ın resmî portresi “Venezuela'nın Geçici Başkanı, Görev Süresi Ocak 2026” ibaresiyle birlikte yer alıyor.

Ayrıca, 20 Ocak 2025'te göreve başlayan 45. ve 47. ABD Başkanı olarak da tanımlanıyor.

''VENEZUELA’YI ABD YÖNETECEK''

Trump, ABD'nin “güvenli, uygun ve adil bir geçiş yapılana kadar Venezuela'yı yöneteceğini” belirterek, ''Venezuelalıların çıkarlarını gözetmeyen başka birinin Venezuela'yı ele geçirmesine izin veremeyiz'' ifadelerini kullandı.

Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, geçen hafta ülkenin geçici başkanı olarak resmen yemin etti.

Venezuela'daki geçici yetkililerin 30 ila 50 milyon varil “yüksek kaliteli, yaptırım uygulanan petrol”ü ABD'ye teslim edeceğini ve bu petrolün piyasa fiyatından satılacağını söyleyen Trump, “Bu para, Venezuela ve ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak için, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak benim kontrolüm altında olacak! Enerji Bakanı Chris Wright'tan bu planı derhal uygulamaya koymasını istedim. Petrol, depolama gemileriyle taşınacak ve doğrudan ABD'deki yükleme rıhtımlarına getirilecek” diye konuştu.