Trump, Starmer’in askeri destek talebini reddetti

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile ilişkileri tekrar canlandırarak Ukrayna’daki savaşı bitirme adımlarına karşı endişelerin arttığı Avrupa’lı liderlerin diplomasi trafiği sürüyor. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı Beyaz Saray’da ağırladı.

Görüşme sonrası Trump, Ukrayna ile yapacaklarını söylediği nadir toprak elementleri anlaşmasının, ABD ile Ukrayna arasında gelecekte daha sürdürülebilir bir ilişkinin temelini oluşturacağını belirterek Starmer’ın Kiev için daha fazla askeri destek talebini reddetti.

Anlaşmayı imzalamak için Washington’a giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkındaki “diktatör” ifadesi hatırlatılan Trump, “Bunu söylediğime inanamıyorum” dedi. “Saldırganı ödüllendiren bir barışın” olmayacağını belirten Starmer ise “Ukrayna’ya yönelik artan tehdide karşı daha fazla askeri yardımda bulunacaklarını” söyledi.

RUSYA ABD’YE ELÇİ ATADI

Rusya ise önceki gün büyükelçilikler arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için İstanbul’da yapılan görüşmede Rus heyetine başkanlık eden Alexander Darchiyev’i ABD Büyükelçisi olarak atadı.