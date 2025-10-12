Trump startı verdi, piyasalar çakıldı

EKONOMİ SERVİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Çin'i bir süredir tehdit ettiği ilave gümrük vergileri için önceki gün harekete geçti.

Başkan Trump, Çin’e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından borsalar çakılırken altın yükselişe geçti.

Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını açıkladı. Çin'i "Düşmanca tutum almak" ile suçlayan Trump, "Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para piyasasında son zamanların en sert düşüşü kaydedildi. Bitcoin'in fiyatı ise 110 bin doların altına düştü. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri yüzde 10,32 azalarak 3 trilyon 700 milyar dolara geriledi.

Ethereum yüzde 14,50 düşüşle 3 bin 720 dolara düştü. Kripto piyasasında kimi kaynaklara göre 6, kimilerine göre 20 milyar dolarlık işlem likide oldu. Ons altın ise yeniden 4 bin doların üzerine çıktı.