Trump, suikast girişimini anlattı: Başımı sağa çevirmemiş olsaydım ölmüş olabilirdim

Eski ABD Başkanı Donald Trump, uğradığı suikast girişimine ilişkin yaptığı yeni açıklamada, saldırı esnasında başını hafifçe sağa çevirmeseydi ölmüş olabileceğini belirtti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişimine uğrayan eski Başkan Donald Trump, yaşadıklarını "oldukça gerçeküstü bir deneyim" olarak niteleyerek, saldırının yaşandığı esnada başını hafifçe sağa doğru çevirmeseydi hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi.

Trump, Cumhuriyetçilerin başkan ve başkan yardımcısı adaylarının kesinleşmesi beklenen parti kongresine katılmak için Milwaukee şehrine giderken "oldukça gerçeküstü bir deneyim" olarak nitelediği suikast girişimini New York Post'a anlattı.

Trump, hastanede tedavisini yapan doktorun kendisine, daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığını ve kurtulmasının mucize olduğunu söylediğini belirtti.

Trump, mitingdeki konuşması esnasında yasa dışı göçmenlerle ilgili tabloyu okumak için başını hafifçe sağa doğru çevirmeseydi hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Trump, "(Hayatta kalması) Belki şans eseri belki de Tanrı sayesinde. Birçok insan Tanrı sayesinde hala burada olduğumu söylüyor" dedi.

"YAŞANANLAR HEPİMİZ İÇİN GERÇEKÜSTÜ"

Trump, silahlı saldırının ardından konuşmasına devam etmek istediğini ancak Gizli Servis ajanları ve emniyet güçlerinin kendisini bunun güvenli olmadığı konusunda uyardığını kaydetti.

Gizli Servis personelini "kahramanca davranışlarından" ötürü takdir eden Trump, "Onu tam gözlerinin ortasından tek atışla vurdular. Harika bir iş çıkardılar. Yaşananlar hepimiz için gerçeküstü bir durum" diye konuştu.