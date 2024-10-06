Trump, suikast girişiminin ardından Pensilvanya'da yeniden miting yaptı

ABD'nin 5 Kasım'da gerçekleştirilecek Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala, Cumuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, daha önce suikast girişimine uğradığı miting alanında seçmenleriyle yeniden bir araya geldi.

Trump, 13 Temmuz'da bir kurşunun kulağını sıyırması sonucu yarıda kesilen konuşmasını hatırlatarak, yabancı bir düşmandan daha tehlikeli olan "içeriden bir düşmanla" karşı karşıya olunduğuna dair imada bulundu. Trump, saldırıya ilişkin, "Tam da bu topraklarda soğukkanlı bir suikastçı beni susturmayı, ülkemiz tarihindeki en büyük hareketi susturmayı hedefledi. Ancak Tanrı'nın yardımıyla o cani amacına ulaşamadı, hareketimizi durduramadı" ifadelerini kullandı.

Trump, 13 Temmuz'da saldırgan tarafından vurularak öldürülen itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer iki kişiyi de hatırlatarak, silah seslerinin patladığı saat olan 18.11'de bir dakikalık saygı duruşu çağrısında bulundu.

ELON MUSK'TAN TRUMP'A DESTEK

Tesla'nın CEO'su ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk da Trump’ın isteği üzerine sahneye çıkarak konuştu. Elon Musk konuşmasında, “Amerika cesurların yurdudur ve ateş altında bulunma cesaretinden daha gerçek bir sınav yoktur, bu nedenle Amerika'yı kimin temsil etmesini istersiniz?” diye konuştu.

Mitinge katılanlara oy verme çağrısında bulunan Musk, 5 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimleri “kazanılması gereken bir seçim” olarak nitelendirdi ve Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kazanması durumunda temel özgürlüklerin tehlikede olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan, Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve diğer Demokratların "Trump'ın demokrasiye bir tehdit oluşturduğu" yönündeki iddialarını redderek, "Sindirilemeyeceğimizi, durdurulamayacağımızı söylemek için buradayız. Trump demokrasi için bir kurşun yedi. Peki siz ne yaptınız" şeklinde konuştu.

TRUMP'A 13 TEMMUZ'DAKİ SUİKAST GİRİŞİMİNDE NE OLMUŞTU?

ABD'nin eski Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald Trump'a, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlenen mitingde suikast girişiminde bulunulmuştu. Konuşması sırasında bir saldırganın uzun namlulu silahı uzaktan ateşlemesi nedeniyle Trump, kulağından yaralanmıştı. Trump, suikast girişiminden sağ kurtulurken, olay sırasında mitingi izleyen 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.