Trump: Suriye Cumhurbaşkanı ile vakit geçirmek bir onurdu

ABD Başkanı Donald Trump, geçici Suriye Cumhurbaşkanı Colani ile görüşmesine ilişkin "Şara ile vakit geçirmek bir onurdu." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından, Colani ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Şara ile vakit geçirmek bir onurdu." ifadesini kullanan Trump, görüşmede Orta Doğu'da barışın detaylarının değerlendirildiğini ve Şara'nın bunu desteklediğini belirtti.

Trump, Colani ile tekrar görüşmek istediğinin bildirerek, Suriye'nin istikrarlı ve başarılı olmasının, bölgedeki tüm ülkeler için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Trump ile Colani, Beyaz Saray'da basına kapalı olarak bir araya gelmişti.

Görüşme, bir Suriye devlet başkanının ilk kez Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya gelmesi olarak kayıtlara geçmişti.