Trump: Suriye Cumhurbaşkanı ile vakit geçirmek bir onurdu
ABD Başkanı Donald Trump, geçici Suriye Cumhurbaşkanı Colani ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye dair, “Suriye Cumhurbaşkanı ile vakit geçirmek bir onurdu” dedi. Görüşmede Orta Doğu’da barış detayları ele alınırken, Trump, Colani ile tekrar görüşmek istediğini ve Suriye’nin istikrarlı olmasının bölge için önemini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçici Suriye Cumhurbaşkanı Colani ile görüşmesine ilişkin "Şara ile vakit geçirmek bir onurdu." ifadesini kullandı.
Trump, sosyal medya hesabından, Colani ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
"Şara ile vakit geçirmek bir onurdu." ifadesini kullanan Trump, görüşmede Orta Doğu'da barışın detaylarının değerlendirildiğini ve Şara'nın bunu desteklediğini belirtti.
Trump, Colani ile tekrar görüşmek istediğinin bildirerek, Suriye'nin istikrarlı ve başarılı olmasının, bölgedeki tüm ülkeler için çok önemli olduğunun altını çizdi.
Trump ile Colani, Beyaz Saray'da basına kapalı olarak bir araya gelmişti.
Görüşme, bir Suriye devlet başkanının ilk kez Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya gelmesi olarak kayıtlara geçmişti.