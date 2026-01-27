Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve geçici Suriye hükümetinin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile telefonda görüştüğünü açıklayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz".