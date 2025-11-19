Trump Suudi Arabistan’ın yeni 'statüsünü' açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ı, "NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik" olarak tanıdıklarını ve iki ülke arasında "stratejik savunma anlaşması" imzaladıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğinde iki ülke arasındaki ilişkilerin bu ziyaretle güçlendiğine dikkati çekti.

Trump, burada yaptığı konuşmada, yemeğe katılan bazı önemli isimleri zikrederken halen Suudi Arabistan'da oynayan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya katılımı için ayrıca teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan olarak ABD'ye yapacaklarını açıkladığı 1 trilyon dolarlık yatırım sözü için Muhammed bin Selman'a teşekkür etti.

"BUNU BURADA İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

ABD Başkanı, iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanda imzalanan işbirliği anlaşmalarına vurgu yaparak, "Bunu burada ilk kez açıklıyorum. Suudi Arabistan'ı resmi olarak NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik olarak tanımlıyoruz. Bu onlar için çok önemli bir şey." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ABD'den yaklaşık 140 milyar dolarlık silah, mühimmat ve savunma alanında hizmet satın alacağını ve bunun binlerce Amerikalı için yeni istihdam anlamına geldiğini aktaran Trump, bu yatırım vaadinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Trump, milyarlarca dolarlık yeni silah alımları için, "Bu, her iki ülkeyi de daha güvenli hale getirecek ve Suudi krallığının Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin temel gücü olarak rolünü pekiştirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan ile bugün "stratejik savunma anlaşması" imzaladıklarını belirten Trump, bunun hem Washington hem de Riyad için önemli bir kazanım olduğuna işaret etti.

TRUMP'TAN GAZZE VURGUSU

Konuşmasında Gazze'de sağlanan ateşkese de dikkati çeken ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu bölgeden birçok ülkenin katkılarıyla "savaşın" sona erdiğini ve şimdi artık Gazze'yi bu ülkelerin de katkılarıyla yeniden kalkındıracaklarını ifade etti.

Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ve Gazze'de "Barış Kurulu"nun kurulmasına imkan veren karara atıf yaparak, "Bu noktaya ulaşmak onlarca yıl sürdü ama artık mükemmel bir noktaya çok yaklaştık. Hemen herkes Orta Doğu'da yaşananların bir mucize olduğunu söylüyor." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın da bu kurulda olmasını istediğini belirtti.

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin artık daha güvende olduğunu savunan Trump, "Gazze'de yaşayan tüm insanlara, Gazze sakinlerine de teşekkür etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi onlar evlerine geri dönmeye başladılar ve bugün daha önce hiç olmadığı kadar güvende olduklarını söylediler." diye konuştu.

VELİAHT PRENS'TEN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Daha sonra kürsüye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ev sahipliği için Trump'a teşekkür ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Kendimizi burada evimizde gibi hissediyoruz." diyen Bin Selman, "Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin ufku daha geniş ve daha büyüktür. Bugün birçok alanda ilişkileri daha da derinleştirecek önemli anlaşmalar imzaladık." ifadelerini kullandı.