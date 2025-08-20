Trump talimat vermiş: Meksika sınırındaki duvarlar siyaha boyanacak

ABD’de yeniden gündeme gelen göçmen karşıtı uygulamalar, Donald Trump’ın talimatıyla yeni bir boyut kazandı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Meksika sınırındaki duvarların göçmenleri caydırmak amacıyla siyaha boyanacağını açıkladı. Noem, siyah rengin metal yüzeyi daha da ısıtarak göçmenlerin tırmanmasını zorlaştıracağını belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Meksika sınırındaki duvarların göçmenleri caydırmak amacıyla Başkan Donald Trump'ın talebi doğrultusunda siyaha boyanacağını" bildirdi.

The Hill'in haberine göre Noem, New Mexico eyaletinin güney sınırındaki Santa Teresa bölgesinde yaptığı açıklamada göçmenlerin ülkeye yasa dışı girişine karşı yeni önlemi duyurdu.

"Yüksekliği ve derinliği sayesinde göçmenlerin duvarların üstünden ve altından geçemediklerine" işaret eden Noem, Bakanlığın metali daha sıcak hale getirmek amacıyla siyah boya kullanmayı deneyeceğini bildirdi.

Noem, "Bu, özellikle Başkan'ın isteği doğrultusunda. Buradaki sıcak havalarda bir şey siyaha boyandığında daha da sıcak oluyor ve insanların tırmanması daha da zorlaşıyor." dedi.

Noem, duvarlara kameralar ve sensörlerin olduğu teknolojik ekipmanların da monte edileceğini söyledi.

Noem, toplantı esnasında temsili boyama için eline rulo fırça aldı.