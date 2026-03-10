Trump'tan 165 çocuğun öldürüldüğü okul saldırısıyla ilgili açıklama: "Yeterince bilgim yok, soruşturma sonucunu bekliyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Minab kentindeki kız öğrenci ilkokuluna yönelik saldırıyla ilgili yeterince bilgisinin olmadığını, soruşturma sonucunu beklediğini söyledi. Ayrıca İran’ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını "yok ettiklerini" savunan Trump, "savaşın çok yakında sona ereceğini" belirtti.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlediği basın toplantısında, İran gündemine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

İran'ın nükleer ve balistik füze kapasitesini çok büyük oranda yok ettiklerini ve donanmasını neredeyse tamamen ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, askeri olarak hedefledikleri noktaya çok önceden ulaştıklarını ileri sürdü.

"Bu yakında sona erecek, eğer tekrar başlarsa, daha da sert vururuz" diyen ABD Başkanı, bir muhabirin, "İran'la savaş bir hafta içinde sona erebilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Olabilir. Çok yakında" yanıtını verdi.

"BAŞLANGIÇTA BELİRLEDİĞİMİZ TAKVİMİN ÇOK İLERİSİNDEYİZ"

Daha sonra bir başka muhabirin benzer bir sorusuna da cevap veren Trump, "Başlangıçta belirlediğimiz takvimin çok ilerisindeyiz. Bir ay sonra bu noktaya geleceğimizi tahmin edemezdik. Askeri hedefimizi tamamlama yolunda büyük adımlar attık, neredeyse tamamlandığı söylenebilir" değerlendirmesini yaptı.

İran'ın tüm askeri güçlerini büyük oranda yok ettiklerini savunan Trump, İran'ın 50 gemisini batırdıklarını, füze kapasitelerini yaklaşık yüzde 10'a düşürdüklerini ve füze rampalarını yüzde 90'ın üzerinde azalttıklarını ifade etti.

İran'ın Körfez bölgesindeki bazı ülkelere düzenlediği saldırıları "çok aptalca" şeklinde nitelendiren Trump, bu ülkelerin başta tarafsız olduğunu, ancak şimdi ABD'nin tarafına geçtiğini savundu.

OKUL SALDIRISIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SONUCUNU BEKLEYECEK

Trump, ABD ordusuna ait bir Tomahawk füzesinin İran'daki bir okulu vurmasına ilişkin konuşarak bu konuda soruşturma sonucunu bekleyeceğini belirtti.

Trump, 165 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ısrarlı sorulara, "Bu konuda yeterince bilgim yok. Bu konu şu an soruşturma altında. Tomahawk füzeleri başkaları tarafından da kullanılıyor. Soruşturma sürüyor, raporun sonucu ne çıkarsa ona uyacağım" şeklinde konuştu.

Bölgede İran dahil birçok ülkenin Tomahawk füzelerine sahip olduğunu iddia eden Trump, bu saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve bu soruşturmadan çıkacak sonuca göre hareket edeceğini öne sürdü.

Öte yandan Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçilmesi konusunda ise "Bundan dolayı hayal kırıklığına uğradım. İran için aynı sorunun daha da artmasına yol açacağını düşünüyoruz" dedi.