Trump'tan AB'ye gümrük resti: Otomobil vergileri yüzde 25'e çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut ticaret anlaşmasının şartlarını yerine getirmediğini savunarak, otomotiv sektörüne ağır yaptırımlar uygulanacağını bildirdi. Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

YÜZDE 15’TEN 25’E ÇIKARILDI

Daha önce sağlanan anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamazken, ABD’nin AB menşeli ürünlere yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı. Ancak Trump, "anlaşmaya uyulmadığı" gerekçesiyle bu oranı gelecek hafta itibarıyla yüzde 25’e yükselteceğini duyurdu.

"AMERİKA’DA ÜRETİRSENİZ VERGİ YOK"

Trump paylaşımında, vergi artışının arkasındaki temel motivasyonun yerli üretimi teşvik etmek olduğunu vurguladı. Otomobil ve kamyonların ABD’deki fabrikalarda üretilmesi durumunda herhangi bir tarife uygulanmayacağına dair mutabakata işaret eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda birçok otomobil ve kamyon fabrikasının inşası devam ediyor. Bu süreçte 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı ve bu, ABD otomobil üretim tarihinde bir rekordur. Amerikalı işçilerin istihdam edileceği bu fabrikalar yakında faaliyete geçecek"

Amerikan sanayisinde yaşanan gelişmeleri "eşsiz" olarak nitelendiren Trump, "Bugün Amerika'da yaşananlara benzer bir şey daha önce hiç yaşanmamıştı" değerlendirmesinde bulundu.