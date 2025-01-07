Trump'tan "ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?" sorusuna yanıt: Bu Türkiye'yle ilgili bir durum

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinde Suriye’deki ABD askerlerinin geri çekilip çekilmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum” dedi.

Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dostu olduğunu belirterek, “Saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum” dedi.

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