Trump'tan "ABD'nin Venezuela ablukası sürecek" açıklaması: "Sırada kara var"

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu trafiğine karşı başlattığı denizde askeri müdahelelerde ABD ordusunun Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasını yalanladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, ABD'nin Karayipler'e yönelik artan askeri yığınağına ilişkin eleştirileri el aldı.

Trump, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde haberleştirilen ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına dair bir soruya, "Bu doğru değil. Hayır, yanlış" şeklinde yanıt verdi.

"SIRADA KARA VAR"

ABD Başkanı, Venezuela'nın "uyuşturucu trafiği" konusundaki eylemlerinden hiç memnun olmadıklarını ve bu noktada Karayipler'deki uyuşturucu kartellerine karşı "mücadeleye" devam edeceklerini dedi ve "Denizden gelen uyuşturucuları bitirdik. Sırada kara var" vurgusuyla kara operasyonunu ima etti.

Venezuela yönetiminden memnun olmadıklarını ifade eden Trump, "Venezuela'nın aynı zamanda ABD'ye yasadışı göçmenleri gönderdiğini ve Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin buna bilerek izin verdiğini" savundu. Trump, "Artık sınırlarımız kapalı. Aslında son dört aydır, sanırım beş aydır kimse gelmedi. Artık ülkemize gelen insanlar sadece yasal yollardan geliyorlar" dedi.

WALL STREET B1 HABERİNİ VERMİŞTİ

Wall Street Journal, ABD'li bir yetkiliye ve uçuş takip verilerine dayandırdığı haberinde, iki B-1 Lancer tipi bombardıman uçağının Teksas'taki Dyess Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandığını öne sürdü. Uçuş takip verilerine göre, Venezuela yakınlarında uçan iki bombardıman uçağının Venezuela'nın hava sahasına girmediği ve uçuş boyunca uluslararası hava sahasında kaldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.