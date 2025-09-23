Trump'tan Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye "tam destek" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ekim ayında Arjantin'de yapılacak seçimler için Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi desteklediğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump ile Arjantin Devlet Başkanı Milei, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Milei ile görüşmesinde, Arjantin Devlet Başkanı'nın seçilmesine destek verdiğini "Sık sık yapmadığım bir şey yapıyorum. Ona tam destek veriyorum" sözleriyle açıkladı.

Trump, Milei'nin ekonomik reformlarından da övgüyle bahsederek, "O da bizim gibi bir karmaşa miras aldı ve bunu düzeltmek için çok iyi şeyler yaptı. Arjantin'i yeniden büyük yapmamız gerekiyor, bu yüzden onu desteklemek bir onurdur" dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei de Trump'a güçlü desteği için teşekkür etti.