Trump'tan "ateşkes bozulur" tehdidi: "Kıyamet kopacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı.

Trump, bir dizi başkanlık emrini imzalarken gazetecilere yaptığı yorumda, kararın nihayetinde İsrail'e ait olduğunu söyledi.

Ancak eğer geri kalan rehineler serbest bırakılmazsa "kıyamet kopacak" uyarısında bulundu ve birçoğunun ölmüş olmasından korktuğunu da sözlerine ekledi. Trump, ayrıca, "Kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu geçersiz kılabilir" dedi.

"Eğer Mısır ve Ürdün mültecileri almazlarsa yardımları keseceğim" diyerek iki ülkeyi hedef alan Trump, "Gazze'deki tüm rehineler Cumartesi 12.00'a kadar bırakılmazsa ateşkesi iptal edeceğim" ifadesini kullandı.