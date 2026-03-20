Trump'tan Avrupa'ya İran tepkisi: Korkaklar, ABD'siz NATO kağıttan kaplandır

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile birlikte İran'a açtıkları savaşta kendilerine beklediği kadar destek olmayan ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından ABD'nin çağrısına olumlu yanıt vemeyen Avrupa ülkelerine tepki gösterdi.

Truth Social hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, İran'ın askerî olarak yenildiğini öne sürdü.

"ABD'SİZ NATO KAĞITTAN KAPLAN"

İsrail ve ABD saldırıları altındaki İran'ın, uluslararası enerji ticareti için kilit önemdeki Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına değinen Trump, boğazın açılması için Avrupalı liderlere yaptığı 'işbirliği' çağrısının yanıtsız kaldığını ifade etti.

Petrol fiyatlarının giderek yükselmesine değinen Trump, özne kullanmadan Avrupalı liderleri hedef aldığı mesajında, "Petrol fiyatlarından şikâyet ediyorlar ama Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardım etmek istemiyorlar" dedi.

"KORKAKLAR VE BUNU HATIRLAYACAĞIZ"

ABD olmadan NATO'nun bir 'kağıttan kaplan' olduğunu vurgulayan Trump, kendilerine yeterli askerî desteği vermeyen ülkelere "Korkaklar ve bunu hatırlayacağız" dedi.

Trump'ın mesajı şu şekilde:

"ABD olmadan NATO bir kâğıttan kaplandır! Nükleer güç İran’ı durdurmak için mücadeleye katılmak istemediler. Şimdi o mücadele askerî olarak kazanıldı; kendileri için çok az tehlike varken, ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikâyet ediyorlar ama Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardım etmek istemiyorlar. Oysa bu, yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askerî manevra. Yani yapmaları çok kolay, riskleri de çok az. KORKAKLAR ve bunu hatırlayacağız."