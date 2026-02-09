Trump'tan Başbakan Takaiçi'ye destek: Sizi desteklemek benim için onurdur

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'daki erken genel seçimlerden zaferle çıkan ülkenin ilk kadın başbakanı Takaiçi Sanae'yi tebrik etti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Takaiçi'yi ve partisini tebrik ettiğini belirtti.

Trump, açıklamasında, "Sanae'nin seçim çağrısı yapma konusundaki cesur ve akıllıca kararı büyük bir başarıya ulaştı. Sanae, sizi ve koalisyonunuzu desteklemek benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Takaiçi'nin partisinin seçimlerde elde ettiği başarıyı "tarihi" ifadesiyle tanımlayan ABD Başkanı ayrıca, sandık başına giden Japon halkına olan desteğinin de altını çizdi.