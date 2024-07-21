Trump'tan Biden'a: Sahtekar Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesini duyurmasının ardından, başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, "Sahtekar Joe Biden, başkanlığa aday olmaya uygun değildi ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değildi - Ve hiçbir zaman da olmadı!" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesini duyurmasının ardından, başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Kendi sosyal medya platformu Truth'dan açıklama yapan Trump, Joe Biden'ı sahtekarlıkla suçladı.

Trump, Biden'ın başkanlık için uygun olmadığını doktorları ve medyanın da bildiğini kaydettiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Sahtekar Joe Biden, başkanlığa aday olmaya uygun değildi ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değildi - Ve hiçbir zaman da olmadı! Başkanlık konumuna ancak yalanlarla, yalan haberlerle ve bodrumunu terk etmeyerek ulaştı. Doktoru ve medya da dahil olmak üzere etrafındaki herkes onun başkan olamayacağını biliyordu ve o da değildi - Ve şimdi, milyonlarca insanın -kontrol edilmemiş ve incelenmemiş, birçoğu hapishanelerden, akıl hastanelerinden ve rekor sayıda terörist- sınırımızı aştığı ülkemize ne yaptığına bir bakın. Onun başkanlığından dolayı çok acı çekeceğiz ama onun verdiği zararı çok hızlı bir şekilde telafi edeceğiz. AMERİKA'YI YENİDEN BÜYÜK HALE GETİRİN!"