Trump'tan bir tehdit de AB'ye: 4 Temmuz'a kadar süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) varılan ticaret anlaşmasına sadık kalmasını beklediğini belirterek, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ABD'nin kuruluş yıl dönümü olan 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi halde AB'ye uygulanan gümrük vergilerini artıracağını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İRAN KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

Görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, “İran'ın asla nükleer bir silaha sahip olamayacağı konusunda tamamen hemfikiriz. Kendi halkını öldüren bir rejimin, milyonları öldürebilecek bir bombayı kontrol edemeyeceği konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında AB ile varılan ticaret anlaşmasına değinen Trump, “İskoçya'nın Turnberry kentinde üzerinde anlaştığımız, gelmiş geçmiş en büyük ticaret anlaşması olan Tarihi Ticaret Anlaşması'nda AB'nin kendi üzerine düşeni yerine getirmesini sabırla bekliyorum. AB'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getireceğine ve anlaşma gereği tarifelerini sıfıra indireceğine dair söz verilmişti. Kendisine, ülkemizin 250'nci kuruluş yıl dönümüne (4 Temmuz) kadar süre vermeyi kabul ettim, aksi takdirde ne yazık ki tarifeleri derhal çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır” açıklamasında bulundu.