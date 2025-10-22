Trump'tan ''Boşa zaman harcamak istemiyorum'' çıkışı: Trump-Putin zirvesi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleşmesi planlanan görüşme "şimdilik" iptal edildi. ABD Başkanı Trump, "Boşa zaman harcamak istemiyorum ama ilerleyen dönemde her şey olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleşmesi planlanan görüşme "şimdilik" iptal edildi. ABD Başkanı Trump, "Boşa zaman harcamak istemiyorum ama ilerleyen dönemde her şey olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, rusya Devlat Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin "şimdilik gerçekleşmeyeceğini ama ilerleyen dönemde her şeyin olabileceğini ve bilgilendirme yapacağını" ifade etti. Batı medyasının iddialarına göre, toplantının şimdilik rafa kaldırılmasının nedeni ABD ve Rusya arasında ateşkes konusunda yaşanan anlaşmazlıkların bir türlü çözülememesi.

Rus medyasında yer alan ve ABD’li yetkililerin kaynak gösterildiği haberlerde ise, "ABD yönetiminin yakın gelecekte Başkan Donald Trump ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında bir görüşme düzenleme planı olmadığı, iki ülkenin üst düzey diplomatları arasında da yüz yüze bir görüşme planlanmadığı" iddia edildi.

ABD'li yetkili, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle, Dışişleri Bakanları arasında ek bir yüz yüze görüşmeye gerek yok ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesine yönelik bir plan da bulunmuyor" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, "iki liderin yakında Budapeşte'de bir araya gelme konusunda anlaştıklarını" duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Yury Uşakov da Moskova ve Washington'un Putin ve Trump arasında Macaristan'ın başkentinde düzenlenebilecek yeni bir zirve için "gecikmeksizin hazırlıklara başlanacağını" doğrulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Trump ve Başkan Putin arasında gerçekleşecek görüşmenin iptal edildiği haberlerini şaşkınlıkla okuduğunu" ifade etmişti.