Trump'tan CIA'ye 'Venezuela' yetkisi: Maduro'dan "CIA destekli darbelere hayır" tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA), "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğruladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, CIA'in Venezuela'da gizli operasyonlar düzenlediği iddiaları hakkında konuştu.

Trump, CIA'ye bu konuda yetki verdiği iddiasını doğrulayarak, bunun temelde "ABD'ye Venezuela üzerinden gelen uyuşturucuyla mücadele" gerekçesine dayandığını iddia etti.

Trump, "Aslında buna iki nedenden dolayı onay verdim. Birincisi, hapishanelerini boşaltıp bu suçluları ABD'ye getirdiler. Açık sınır politikamız olduğu için sınırdan girdiler" dedi.

Trump, diğer gerekçenin de bu ülke üzerinden ABD'ye getirilen uyuşturucu ile mücadele olduğunu savunarak, "Venezuela'dan ciddi miktarda uyuşturucu geliyor ve bunların çoğu deniz yoluyla geliyor, ancak biz bunları karadan da durduracağız" değerlendirmesini yaptı.

MADURO HEDEFTE Mİ SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, CIA'in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef almaya yetkilendirip yetkilendirilmediği yönündeki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Trump, "Böyle bir soruya cevap vermek istemiyorum. Bana sorulması saçma bir soru. Aslında saçma bir soru değil ama cevaplamam saçma olmaz mıydı? Ama sanırım Venezuela baskı altında" dedi.

Venezuela’nın, ABD’yi düzensiz göçmen "mahkumlarla, akıl hastalarıyla, suçlu insanlarla doldurduğunu" savunan Trump, artık buna izin vermeyeceklerini, Karayipler'deki denizi izlemeye devam edeceklerini söyledi.

MADURO'DAN TEPKİ

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir etkinlikteki konuşmasında, Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD'nin geçmişte Afganistan, Irak ve Libya'da yürüttüğü askeri operasyonları hatırlatan Maduro, bu tür politikaların başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Maduro, "Rejim değişikliklerine hayır. Bu örgütün eliyle kaybolan 30 bin kişiyi, Arjantin'deki darbeleri, Şili'de (Augusto) Pinochet'in darbesini ve öldürülen ya da kaybolan 5 bin kişiyi hatırlatan CIA destekli darbelere hayır" ifadesini kullandı.

ABD’nin, Porto Riko'daki üslerinde 10 bin askeri bulunuyor. Karayipler'de de toplam 8 savaş gemisi ve bir denizaltı görev yapıyor.