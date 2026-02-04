Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesine ilişkin açıklama: İlişkimiz çok iyi

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Çin haber ajansı Xinhua, Devlet Başkanı Şi'nin, ABD'li mevkidaşı Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin, Şi'nin gün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından gelmesi dikkati çekti.

TRUMP: "ÇİN'LE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Görüşmeye ilişkin Truth Social hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini vurguladı.

ABD Başkanı, "Çin Devlet Başkanı Şi ile mükemmel bir telefon görüşmesi yaptım. Uzun ve kapsamlı bir görüşmeydi. Çin ile ilişkilerimiz ve Devlet Başkanı Şi ile kişisel ilişkilerim son derece iyi" ifadelerini kullandı.

Şi ile görüşmesinde, ikili ticaretten gümrük tarifelerine, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan İran'la ilgili gündeme ve nisanda Çin'e yapacağı ziyarete kadar birçok konuyu kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktaran Trump, tüm başlıklarda olumlu görüşme yaptıklarını kaydetti.

Trump, Çin'in ABD'den bu yıl 20 milyon ton soya fasulyesi alımı yapacağını ve gelecek yıl bu miktarı 25 milyon tona çıkaracağını da kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki ilişkileri olumlu şekilde sürdürmenin önemine dikkati çeken Trump, "Başkanlığımın kalan 3 yılında Devlet Başkanı Şi ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili çok olumlu neticeler elde edeceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı.

Şİ-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Çin Devlet Başkanı Şi, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Moskova'ya, uluslararası durumun giderek çalkantılı hale geldiği bir dönemde birlikte hareket etme çağrısı yapmıştı.

Çin-Rusya ilişkileri için yeni yol haritası çizmek üzere çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Şi, tarafların daha derin stratejik koordinasyon ve daha proaktif yaklaşımla ilişkilerin doğru yolda devam eden gelişimini sürdürmesi gerektiğini belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de giderek karmaşıklaşan ve kırılgan hale gelen uluslararası durum karşısında Rusya'nın Çin ile Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS gibi çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.