Trump'tan dikkat çeken Hürmüz paylaşımı: ''Trump Boğazı'' olarak tanımladı

Trump, Hürmüz Boğazı'nın adını 'Trump Boğazı' olarak değiştirdiği bir harita yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, Hürmüz Boğazı'nın adının "Trump Boğazı" olarak değiştirildiği bir harita paylaştı.

Trump daha önce bir konuşması sırasında da "Trump Boğazı" ifadesini kullanmış ve dinleyiciler gülerken, medyanın önce bunun bir "dil sürçmesi" olduğunu düşünebileceğini, ancak herkesin kendisinin nadiren hata yaptığını bildiğini söylemişti.