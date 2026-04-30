Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trump'tan dikkat çeken Hürmüz paylaşımı: ''Trump Boğazı'' olarak tanımladı

Trump, sosyal medyadan paylaştığı haritada Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı” olarak değiştirdi. Trump’ın daha önce de aynı ifadeyi kullanması dikkat çekti.

Dünya
  • 30.04.2026 08:23
  Giriş: 30.04.2026 08:23
  • Güncelleme: 30.04.2026 08:50
Kaynak: Haber Merkezi
Trump'tan dikkat çeken Hürmüz paylaşımı: ''Trump Boğazı'' olarak tanımladı
Fotoğraf: @realDonaldTrump

Trump, Hürmüz Boğazı'nın adını 'Trump Boğazı' olarak değiştirdiği bir harita yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, Hürmüz Boğazı'nın adının "Trump Boğazı" olarak değiştirildiği bir harita paylaştı.

Trump daha önce bir konuşması sırasında da "Trump Boğazı" ifadesini kullanmış ve dinleyiciler gülerken, medyanın önce bunun bir "dil sürçmesi" olduğunu düşünebileceğini, ancak herkesin kendisinin nadiren hata yaptığını bildiğini söylemişti.

BirGün'e Abone Ol