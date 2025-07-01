Trump'tan "Elon Musk sınır dışı edilecek mi" sorusuna yanıt: "Bilmiyorum. Buna bir bakmamız gerekecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, Florida'daki göçmen gözaltı merkezini ziyaret etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilere konuştu.

Trump, arasındaki gerilimin yeniden yeniden arttığı ve mayıs ayına kadar Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) lideri olarak görev yapan milyarder Elon Musk'ı sınır dışı edip etmeyeceği yönündeki bir soruya, "Bilmiyorum. Buna bir bakmamız gerekecek" şeklinde cevap verdi. Trump, Musk'ın vergi indirimi yasa tasarısına karşı çıkma sebebinin, tasarının elektrikli araçlara yönelik desteğe son verilmesi olduğunu söyledi. Trump, "Çok üzgün, ama biliyorsunuz bundan çok daha fazlasını kaybedebilir. Elon bundan çok daha fazlasını kaybedebilir" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, Musk'ın Mayıs ayı sonlarında istifa etmeden önce başkanlığını yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) Musk'ın şirketlerinin ABD hükümetinden aldığı teşvikleri kesmeyi düşünebileceğini söyledi.

Musk, ABD, Kanada ve Güney Afrika (doğduğu yer) vatandaşlığına sahip.

TRUMP-MUSK ARASINDAKİ GERİLİM

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2024 seçimlerinde Trump'ın en büyük bağışçısı olmuş ve Mayıs ayına kadar Trump'a en yakım isimler arasında yer almıştı. Vergi indirimini içeren yasa tasarısı nedeniyle ikili arasında sert bir anlaşmazlık yaşanmış, Musk son günlerde eleştirilerini yineleyerek Cumhuriyetçileri "ABD'yi elektrikli araç ve temiz enerji devriminin ön saflarına taşıma çabalarından vazgeçmekle" suçlamıştı. Musk son olarak yasa tasarısının kabul edilmesi halinde "Amerika Partisi" adında yeni bir siyasi parti kurulacağını ifade etmişti.