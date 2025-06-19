Trump'tan Fed Başkanı'na sert sözler: Aptal ve yıkıcı

ABD Başkanı Donald Trump,, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell''ın, ülkeye "yüzlerce milyar dolara mal olduğunu" savunarak, faiz oranının 2,5 puan daha düşük olması gerektiğini ifade etti.

POWELL İÇİN AĞIR İFADELER: "EN APTAL VE EN YIKICI KİŞİLERDEN BİRİ"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

ABD Başkanı Trump, "'Çok geç' Jerome Powell, ülkemize yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Gerçekten hükümetteki en aptal ve en yıkıcı kişilerden biri ve Fed Yönetim Kurulu da suç ortağı" ifadesini kullandı.

"AVRUPA 10 KEZ FAİZ İNDİRDİ, BİZ HİÇ"

Avrupa'da 10 kez faiz indirimi olduğunu, ABD'de ise hiç olmadığını yineleyen Trump, "(Faiz oranı) 2,5 puan daha düşük olmalı ve Biden'ın tüm kısa vadeli borçlarından milyarlarca dolar tasarruf etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"POWELL AMERİKA'NIN UTANCI"

Trump, ülkede enflasyonun düşük olduğunu belirterek, "çok geç" lakabını kullandığı Powell'ı "Amerika'nın utancı" olarak nitelendirdi.

DAHA ÖNCE DE 'APTAL' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, dün de Powell için "aptal" ifadesini kullanarak, faiz indirimi yapmayacağını kaydetmişti. Powell'ın "kötü bir iş çıkardığını" savunan Trump, faiz oranlarının düşmesini istediğini yinelemişti.

FED FAİZLERİ SABİT TUTTU

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

POWELL: TARİFELER FİYATLARI YUKARI ÇEKEBİLİR

Fed Başkanı Powell, Bankanın faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, tarifelerdeki artışların bu yıl fiyatları yukarı çekmesinin ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu ifade etmişti.

POWELL: "BEKLEMEDE KALMAK İÇİN İYİ BİR KONUMDAYIZ"

Tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını ve gelecek aylarda daha fazlasını görmeyi beklediklerini vurgulayan Powell, şimdilik para politikası duruşunda herhangi bir ayarlamayı düşünmeden önce ekonominin olası gidişatına ilişkin daha fazla bilgi edinmek adına beklemek için iyi bir konumda olduklarını aktarmıştı.