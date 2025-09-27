Trump'tan "Gazze" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusundaki müzakerelerin sürdüğünü ve süreceğini bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortadoğu Topluluğu ile Gazze konusunda çok ilham verici ve verimli görüşmeler düzenlediğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

Bu konuya ilişkin yoğun müzakerelerin 4 gündür sürdüğünü belirten Trump, "başarıyla tamamlanmış" bir anlaşma yapılabilmesi için ne kadar gerekirse de devam edeceğini kaydetti.

Trump, bölgedeki her ülkenin konuya dahil olduğunu ve Hamas'ın görüşmelerden haberdar olduğunu dile getirerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrail yetkililerinin konu hakkında bilgilendirildiğini aktardı.